Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосец

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ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Иранский беспилотный летательный аппарат QOM-1 во вторник помешал истребителю-бомбардировщику F/A-18E Super Hornet ВМС США совершить посадку на авианосец в Персидском заливе, пилот был вынужден уклониться, чтобы избежать столкновения.
Об этом говорится в предоставленном ТАСС заявлении Центрального командования американских Вооруженных сил (СЕНТКОМ).
Уточняется, что F/A-18E приписан к 147-й ударной эскадрилье. Инцидент произошел в момент, когда самолет ожидал посадки на авианосец Nimitz. "Несмотря на неоднократные призывы по радиосвязи держаться в стороне от воздушных операций, проводимых поблизости от авианосца, QOM-1 приблизился на небезопасное расстояние к F/A-18E, который готовился совершить посадку", - утверждают в СЕНТКОМ.
Истребитель был вынужден совершить маневр уклонения, в результате чего расстояние между двумя машинами составило приблизительно 61 метр по горизонтали и 30 метров по вертикали. В СЕНТКОМ подчеркивают, что действия оператора беспилотника "привели к угрозе столкновения и не соответствуют международным правилам и законам на море".
Ранее сообщалось, что беспилотник сблизился с истребителем.
Это уже 13-й случай опасного сближения американских и иранских сил в 2017 году.