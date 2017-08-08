Генсек ООН в августе впервые посетит в Израиль и Палестину

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ООН, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готовится нанести в этом месяце первые официальные визиты в Израиль и Палестину, включая оккупированные территории и сектор Газа.
Как заявил во вторник постоянный наблюдатель Государства Палестина при всемирной организации Рияд Мансур, Гутерриш прибудет в регион 28 августа.
Ранее в интервью AFP аналогичную дату приезда генсека назвал постпред Израиля при ООН Данни Данон. "Мы очень рады этому визиту", - сказал дипломат. По его словам, административный глава организации проведет встречи с руководством страны, "чтобы понять вызовы, с которыми Израиль сталкивается каждый день".
В секретариате ООН во вторник не подтвердили дату визита Гутерриша. "Я знаю, что послы всегда с большой радостью анонсируют наши поездки. Мы подтвердим их, когда будем готовы", - заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Как отмечает газета The Jerusalem Post, визит Гутерриша в Израиль и Палестину состоится спустя полгода после его вступления в должность 1 января. При этом издание обращает внимание на то, что новый генсек ООН уже побывал в 40 зарубежных поездках, в том числе посетил восемь стран региона: Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию и Турцию. Газета напоминает, что предыдущий генсек ООН Пан Ги Мун прибыл в Израиль в течение трех месяцев после того, как занял пост, а в общей сложности побывал в стране 12 раз.
Визит генсека ООН в регион состоится на фоне резкого обострения обстановки в Иерусалиме, где в прошлом месяце произошли массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. Ситуация накалилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двоих израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.