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Киев намерен аннулировать соглашение с РФ о взаимодействии при экспорте военных товаров

Международная панорама
8 августа, 21:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, августа. /ТАСС

Ранее президент Украины Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с Россией в сфере ВПК

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© EPA/MARKIIAN LYSEIKO

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Украины намерено прекратить действие соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны. Об этом говорится в повестке дня заседания кабинета министров 9 августа.

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Соглашение украинское правительство утвердило 24 марта 2004 года. Оно было разработано Украиной и Россией на основе соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года. В документе стороны договорились сохранять и развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции, осуществлять ее взаимные поставки, оказывать услуги военного назначения. При этом соглашение о ВТС запрещает продажу или передачу третьей стороне, в том числе иностранным физическим, юридическим лицам или международным организациям, военной продукции и информации о ней без предварительного согласия их первоначального собственника.

Целью же нового соглашения было "установление взаимодействия между сторонами при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны". Под действие этого документа подпадали товары военного назначения, совместно разработанные или модернизированы после 1 января 1992 года.

С конца марта 2014 года Украина приостановила отгрузки в Россию товаров военного назначения, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК. 27 августа того же года Совет национальной безопасности и обороны поручил кабинету министров принять меры по прекращению экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

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