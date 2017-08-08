Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных

Международная панорама
8 августа, 23:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, августа. /ТАСС

Еще пять человек получили ранения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Степан Петренко/ТАСС

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Два украинских военнослужащих погибли и пять получили ранения в результате разрыва орудия возле Марьинки Донецкой области. Об этом сообщил во вторник пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе.

"В ходе этого противостояния одно из орудий вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента два украинских военнослужащих погибли, пять - получили ранения", - говорится в сообщении.

Инцидент расследуют органы правопорядка.

Инциденты с военнослужащими

4 августа на полигоне в Киевской области от разрыва снаряда погиб военный, еще пятеро получили ранения.

СПЕЦПРОЕКТ

Украина: независимость реальная или формальная?

К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

В феврале военная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту гибели военнослужащего вследствие взрыва гранаты во время учений на полигоне в Житомирской области. Летом прошлого года из-за взрыва на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погиб один военный и восемь получили ранения. По данным правоохранителей, украинские военнослужащие во время перерыва разожгли костер на необследованном участке полигона, где расположены поля с мишенями, после чего произошел взрыв.

Еще один трагический случай произошел осенью 2016 года в ходе учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Тогда во время проведения ночных стрельб на боевых машинах пехоты (БМП) один из военнослужащих открыл огонь и попал в БМП, где также находились военнослужащие по контракту. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "неаккуратное обращение с оружием, что привело к смерти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
2
Инвестиции в российскую промзону в Египте составят $7 млрд
3
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
4
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных
5
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
6
Киев намерен аннулировать соглашение с РФ о взаимодействии при экспорте военных товаров
7
МЧС предупредило о сильной жаре в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама