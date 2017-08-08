В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных

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КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Два украинских военнослужащих погибли и пять получили ранения в результате разрыва орудия возле Марьинки Донецкой области. Об этом сообщил во вторник пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе.
"В ходе этого противостояния одно из орудий вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента два украинских военнослужащих погибли, пять - получили ранения", - говорится в сообщении.
Инцидент расследуют органы правопорядка.
4 августа на полигоне в Киевской области от разрыва снаряда погиб военный, еще пятеро получили ранения.
В феврале военная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту гибели военнослужащего вследствие взрыва гранаты во время учений на полигоне в Житомирской области. Летом прошлого года из-за взрыва на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погиб один военный и восемь получили ранения. По данным правоохранителей, украинские военнослужащие во время перерыва разожгли костер на необследованном участке полигона, где расположены поля с мишенями, после чего произошел взрыв.
Еще один трагический случай произошел осенью 2016 года в ходе учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Тогда во время проведения ночных стрельб на боевых машинах пехоты (БМП) один из военнослужащих открыл огонь и попал в БМП, где также находились военнослужащие по контракту. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "неаккуратное обращение с оружием, что привело к смерти".