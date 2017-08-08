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Президент Польши отказался утверждать новых генералов и адмиралов, предложенных Минобороны

Международная панорама
8 августа, 23:49 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, августа. /ТАСС

Анджей Дуда объяснил свое решение несовершенством системы командования в армии

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ВАРШАВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда отказался присваивать звания генералов и адмиралов офицерам, предложенным Министерством национальной обороны страны. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте Бюро национальной безопасности республики.

Президент аргументировал свое решение несовершенством системы командования в армии и выразил надежду, что "в ближайшее время будет выработана такая система руководства, которая позволит принять соответствующие кадровые решения".

Минобороны Польши, в свою очередь, подчеркнуло, что "назначение нового руководящего состава - ключевой момент в текущих переменах в армии". "Без этого все другие реформы могут не состояться", - указала пресс-служба ведомства в комментарии к решению президента.

В 2014 году в Польше были введены два главных вида командования - генеральное и оперативное, которые заменили собой командования разных вооруженных сил. Генеральный штаб стал центром стратегического планирования. Действующий министр обороны страны Антоний Мачеревич считает, что это решение повлекло за собой неясное разделение компетенций. Теперь он пытается осуществить свою реформу, которая приведет к созданию единого командного центра.

Как отмечают местные наблюдатели, в польской армии сейчас возникла кризисная ситуация из-за нехватки руководящего состава. "За два года правления ЗиС (правящая в Польше партия "Закон и справедливость") из армии ушли 36 генералов. Такой чистки в истории вооруженных сил независимой Польши еще не было. Одновременно министр Мачеревич присылает на подпись президента 46 заявок на новые генеральские назначения", - информировала на прошлой неделе "Gazeta Wyborcza".

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