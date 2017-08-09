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Конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя главным органом власти в стране

Международная панорама
9 августа, 1:25 UTC+3 ТАСС

Ассамблея на заседании также приняла закон о создании Комиссии по установлению правды, справедливости и мира

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© AP Photo/Fernando Llano

ТАСС, 9 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы, начавшая работу в конце минувшей недели, объявила, что ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым ею решениям. Как сообщила газета El Universal, соответствующий указ был одобрен на состоявшемся во вторник заседании. Оно прошло в здании Национальной ассамблеи - контролируемого оппозицией парламента республики.

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Какие-либо детали указа пока обнародованы не были. КА также приняла закон о создании Комиссии по установлению правды, справедливости и мира. "Этот закон - мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость", - цитирует газета председателя КА, экс-главу Министерства иностранных дел Дельси Родригес.

Создание КА по итогам выборов 30 июля было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает результаты голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти идут в южноамериканской стране с апреля. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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