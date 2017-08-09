Страны Западного полушария призвали приостановить поставки оружия в Венесуэлу

ТАСС, 9 августа. 12 стран Южной, Центральной и Северной Америки призвали другие государства приостановить поставки оружия в Венесуэлу из-за "нарушения демократического строя" в республике. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и представителей стран региона, принятом во вторник по итогам их встречи в перуанской столице.

"[Страны] призывают остановить передачу оружия в Венесуэлу в свете 6-й и 7-й статей Договора о торговле оружием", - говорится в документе.

12 государств также заявили, что "приняли решение не поддерживать любые кандидатуры Венесуэлы в региональные и международные организации и механизмы". Кроме того, они заявили, что не признают Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы и все принятые ей решения.

Под заявлением подписались Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу.

КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро, начала работу на прошлой неделе. Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон без организации предварительного референдума, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки ранее уже заявил, что не признает итоги голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении Мадуро.