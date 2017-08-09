Израиль в ответ на ракетный обстрел нанес авиаудар по сектору Газа

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ТАСС, 9 августа. ВВС Израиля нанесли в ночь со вторника на среду ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела территории еврейского государства боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы ВС страны.
"В качестве ответных действий ВВС Армии обороны Израиля атаковали два опорных пункта ХАМАС на севере сектора Газа", - отмечается в сообщении. Данных о жертвах или разрушениях нет.
In response, IAF aircraft targeted two Hamas posts in the northern Gaza Strip.— IDF (@IDFSpokesperson) 8 August 2017
Во вторник вечером израильский город Ашкелон на юго-западе страны подвергся ракетному обстрелу. Выпущенная из сектора Газа ракета упала близ города, пострадавших не было.
A short while ago, a projectile hit an open region in the Ashkelon region. No injuries have been reported.— IDF (@IDFSpokesperson) 8 August 2017