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Израиль в ответ на ракетный обстрел нанес авиаудар по сектору Газа

Международная панорама
9 августа, 2:58 UTC+3 ТАСС

Данных о жертвах или разрушениях нет

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ТАСС, 9 августа. ВВС Израиля нанесли в ночь со вторника на среду ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела территории еврейского государства боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы ВС страны.

"В качестве ответных действий ВВС Армии обороны Израиля атаковали два опорных пункта ХАМАС на севере сектора Газа", - отмечается в сообщении. Данных о жертвах или разрушениях нет.

Во вторник вечером израильский город Ашкелон на юго-западе страны подвергся ракетному обстрелу. Выпущенная из сектора Газа ракета упала близ города, пострадавших не было.

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