США договорились о первом портовом визите своего авианосца во Вьетнам

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Ханой и Вашингтон условились укреплять сотрудничество в сфере обороны и договорились о том, что в будущем году состоится первый портовый визит авианосца ВМС США во Вьетнам. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона по итогам прошедших во вторник в Вашингтоне переговоров между министрами обороны двух стран Джеймсом Мэттисом и Нго Суан Литем.

По свидетельству военного ведомства США, они обсудили "растущие американо-вьетнамские отношения в сфере обороны и региональные вызовы безопасности". При этом министры согласовали "действия в целях углубления оборонного взаимодействия". Речь идет в том числе о "первом визите американского авианосца во Вьетнам в следующем году, расширении военно-морского сотрудничества и масштабов обмена информацией". Какие именно данные имеются в виду, не уточняется.

Кроме того, Джеймс Мэттис и Нго Суан Лить подчеркнули, что между США и Вьетнамом уже налажено партнерство довольно высокого уровня, касающееся "миротворчества, оказания гуманитарной помощи" нуждающимся, а также операций морских пограничников двух стран. В связи с этим США напомнили о недавней передаче Вьетнаму сторожевого корабля, ранее входившего в боевой состав американской Береговой охраны.

Министры выразили мнение, что "прочные американо-вьетнамские отношения в области обороны способствуют обеспечению региональной и глобальной безопасности". "Эти отношения опираются на взаимоуважение и общие интересы, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море и в общемировых масштабах, уважение к международному праву и признание национального суверенитета", - отметила пресс-служба Пентагона. Мэттис приветствовал взаимодействие Вьетнама с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и его "растущее лидерство" в этой части света.