СМИ: венесуэльский избирком подаст в суд на обвинившую его в подтасовках компанию

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ТАСС, 9 августа. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы подаст в суд на компанию Smartmatic, выступившую с утверждением о подтасовках на выборах в Конституционную ассамблею (КА) страны. Об этом сообщила во вторник газета El Nacional.
"Мы подадим в суд на [эту] компанию и покажем стране нашу прозрачность", - приводит издание слова члена руководства НИС Сокорро Эрнандес.
По данным НИС, в голосовании 30 июля участвовали 41,53% избирателей, порядка 8 млн человек. В Smartmatic полагают, что избирком завысил явку на 1 млн граждан. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент, выборы в КА бойкотировала. По ее подсчетам, 30 июля свой гражданский долг исполнили не более 3 млн венесуэльцев.
КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон. Создание этого однопалатного органа было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает результаты голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении президента Николаса Мадуро.