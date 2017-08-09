Мэр Нагасаки призвал пересмотреть политику использования ядерного оружия для защиты

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Государствам, обладающим ядерным оружием, и тем, кто находится под их защитой, следует пересмотреть свою политику использования этого вида вооружений для гарантий национальной безопасности. Такое мнение выразил в среду мэр Нагасаки Томихиса Тауэ на церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года.

"Ядерная угроза не исчезнет, пока страны продолжают говорить, что ядерное оружие имеет важное значение с точки зрения национальной безопасности. Я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть политику защиты с помощью ядерного оружия", - сказал он. Тауэ также выразил надежду, что мировые державы будут сохранять приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

По мнению мэра Нагасаки, "в мире сохраняются опасения по поводу того, что ядерное оружие может быть применено снова". Он положительно оценил конвенцию о полном запрете такого оружия, текст которой был согласован в ООН в июле этого года.

Вместе с тем он подверг критике японский кабинет министров, поскольку представители его страны не участвовали в переговорах по поводу утверждения документа. "Япония является единственной страной, пострадавшей от атомной бомбардировки, поэтому я настоятельно призываю правительство пересмотреть политику, в соответствии с которой оно полагается на ядерный зонтик", - добавил мэр.

Последствия бомбардировок

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под командованием майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба под названием "Толстяк" была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибло 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли.