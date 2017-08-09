Премьер Новой Зеландии встревожен угрозами Трампа в адрес КНДР

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СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш заявил, что считает неконструктивными резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес КНДР.
Комментируя в среду по просьбе журналистов адресованное Пхеньяну предупреждение американского лидера о том, что новые угрозы Соединенным Штатам "будут встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", глава правительства сказал: "Меня тревожит то, что в нынешней столь напряженной ситуации такие высказывания не помогают. Судя по реакции Северной Кореи, можно предположить, что они скорее всего приведут не к снижению, а к эскалации напряженности".
"Все хотят избежать военной конфронтации, для чего Северной Корее нужно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, а международному сообществу необходимо оказать давление [на Пхеньян], чтобы подтолкнуть его к движению в этом направлении", - подчеркнул Инглиш.
5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие ограничения, включающие адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.