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Президент Республики Корея заявил о необходимости провести фундаментальную военную реформу

Международная панорама
9 августа, 7:55 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 9, августа. /ТАСС

По словам Мун Чжэ Ина, необходимо "укрепить оборонный потенциал до такой степени, чтобы эффективно противодействовать ядерным и ракетным возможностям" КНДР

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СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Республика Корея нуждается в срочной и полной модернизации вооруженных сил в ответ на провокационные действия КНДР. С таким заявлением выступил в Сеуле в среду президент РК Мун Чжэ Ин.

"Необходима глубокая военная реформа, буквально на уровне перерождения, вместо точечного внесения улучшений и исправлений", - подчеркнул лидер страны в ходе прошедшей в его резиденции встречи с назначенными им командующими трех родов войск. "Необходимо укрепить оборонный потенциал до такой степени, чтобы эффективно противодействовать ядерным и ракетным возможностям Северной Кореи", - заметил Мун Чжэ Ин.

Президент также подчеркнул необходимость создать "самодостаточный оборонный потенциал". В настоящее время в РК расквартированы 28,5 тыс. американских военнослужащих, которые будут задействованы в случае вооруженного конфликта с КНДР.

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По мнению военных экспертов, частью реформирования южнокорейских ВС также станет создание и постановка на вооружение более мощных баллистических ракет, способных уничтожать северокорейские бункеры. В настоящее время в соответствии с соответствующим южнокорейско-американским соглашением дальность полета ракет ВС РК ограничена 800 км, а вес боеголовки - 500 килограммами. Эта тема обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора Мун Чжэ Ина с Дональдом Трампом.

КНДР 4 и 28 июля осуществила два пуска межконтинентальных баллистических ракет, которые, по ее утверждению, могут поражать цели на континентальной части США.

Ранее 9 августа агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где в том числе дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд
Страны
США Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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