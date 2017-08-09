Госдеп: США по-прежнему стараются выдавать визы россиянам в течение 15 дней

ВАШИНГТОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вашингтон продолжает выполнять заключенное ранее с Москвой соглашение об упрощении визовых формальностей, в том числе пункт, предусматривающий вынесение решений по заявкам россиян в течение в среднем 15 дней. С таким заверением выступил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС уполномоченный сотрудник Госдепартамента США, комментируя высказывания официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о затягивании американской стороной сроков выдачи въездных виз россиянам.

"Соединенные Штаты соблюдают американо-российское визовое соглашение от 2012 года, включая требование выносить решения по заявкам о предоставлении виз, как правило, в течение 15 календарных дней с начала их обработки. Период обработки заявки начинается либо после того, как подавшее ее лицо пришло на собеседование с консульским работником, либо когда в порядке исключения собеседование не проводится, с момента получения консульским отделом паспорта и заявки", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Сезонный спрос или затягивание?

Вместе с тем он ушел от прямого ответа на вопрос о том, занимаются ли в настоящее время работники американских консульских учреждений в России искусственным затягиванием сроков изучения визовых заявок в связи с ростом напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. "Спрос на визы цикличен, он не одинаков на протяжении всего года, на него влияют различные факторы на местном и международном уровнях. Количество выданных виз обычно увеличивается на пике сезона поездок, например, во время летних [отпусков] и зимних праздников. Тем не менее могут быть и различные тенденции на уровне [отдельно взятой] страны, гражданства или визовой категории", - заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон выдает въездные визы иностранцам таким образом, который "ставит приоритетом <...> защиту американских границ, эффективно использует ресурсы правительства США и способствует совершению законных [международных] поездок". "Госдепартамент США продолжает следить за сроками вызова [американскими консульскими работниками иностранцев] на собеседование и обеспечивает ускоренный прием студентов, а также в случае срочных поездок с деловыми, медицинскими и гуманитарными целями", - добавил дипломат.

Время ожидания

В соответствии с данными внешнеполитического ведомства США, срок вызова на собеседование в консульский отдел посольства США в Москве по заявке на получение обычной туристической визы на данном этапе составляет 52 календарных дня, студенческой визы - 30 дней, всех других неиммиграционных виз - 45 календарных дней. Однако если взять для сравнения генеральное консульство США во Владивостоке, то там такие сроки намного меньше. Во всех трех случаях они составляют ровно два календарных дня.

Соглашение об упрощении визовых формальностей для граждан двух стран было подписано между правительствами России и США в 2011 году. Оно вступило в силу в 2012 году.

Позиция России

Как отметила на прошлой неделе Захарова, срок выдачи американских виз россиянам в последние месяцы значительно вырос, и его увеличение не связано с требованием сократить число сотрудников дипломатических миссий США в РФ, а вызвано лишь желанием Вашингтона оказать давление на Москву. "Самое смешное, что за последние 4-5 месяцев срок выдачи визы вырос в несколько раз. Если раньше собеседование американцами назначалось примерно через 10 дней после подачи всех документов, то сейчас собеседование назначается практически через полтора месяца", - подчеркнула представитель МИД.

Она считает, что все предположения об увеличении срока выдачи американских виз из-за решений России объясняются "внутриполитическими играми в США". "Мы прекрасно понимаем, что это такое запугивание, это такое давление на российскую сторону, это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам, чтобы попытаться переиграть эту ситуацию, сказав, что во всем виновата опять российская сторона", - сказала Захарова.

Ранее она заявляла, что увязка сокращения числа сотрудников с оформлением виз "не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить". "Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона, суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное. И люди должны это знать и понимать", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Россия 28 июля предложила Вашингтону привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. Выполнить эти требования Россия предписала США до 1 сентября. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США.

Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона". Такие действия включали санкции в отношении России, "клеветнические обвинения в ее адрес", массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил МИД. По его словам, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона наконец задумается о пагубных последствиях своей линии".