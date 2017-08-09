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Власти острова Гуам заявили, что у его жителей нет причин опасаться удара КНДР

Международная панорама
9 августа, 8:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, августа. /ТАСС

При этом губернатор острова Эдди Кальво заверил, что власти "готовы к любому развитию событий". Он также намерен сформировать спецгруппу, которая проверит готовность спасательных служб и военных

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НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Гуама, являющегося владением США, не видят угрозы в связи с заявлениями КНДР о возможности нанесения удара по находящимся на этом тихоокеанском острове американским военным объектам. Об этом сообщил губернатор Гуама Эдди Кальво в специальном обращении, размещенном в среду на портале Youtube.

Он указал, что взаимодействует со службами острова и властями США с тем, чтобы "гарантировать безопасность". "Я хочу заверить жителей Гуама, что в настоящее время нет угрозы нашему острову или Марианским островам", - сказал Кальво. Он подчеркнул, что никакого пересмотра оценок относительно наличия опасности для Гуама в свете заявлений Пхеньяна произведено не было.

YouTube/Eddie Calvo

Губернатор напомнил, что остров хорошо защищен. "Кроме того, я связался с Белым домом сегодня утром, - добавил он. - Атака на Гуам или угроза в отношении него - это атака или угроза в отношении Америки. Они [Белый дом] сказали, что защита Америки будет обеспечена".

Кальво заверил, что власти острова "готовы к любому развитию событий". Он также сообщил о намерении сформировать специальную группу, которая проверит готовность спасательных служб и военных.

Ранее в среду агентство КНДР ЦТАК заявило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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