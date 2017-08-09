Британские власти арестовали в Лондоне подозреваемого в терроризме

ТАСС, 9 августа. Власти Великобритании арестовали в британской столице подозреваемого в причастности к терроризму. Об этом говорится в заявлении лондонской полиции.

"На северо-западе Лондона 8 августа, примерно в 19:30 местного времени (21:30 мск), в соответствии с законом о борьбе с терроризмом был арестован 26-летний мужчина, - говорится в сообщении Скотленд-Ярда. - Он доставлен в полицейский участок на юге мегаполиса".

Задержание проведено силами контртеррористического подразделения столичной полиции. Оружие в операции не применялось.