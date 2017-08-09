Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские власти арестовали в Лондоне подозреваемого в терроризме

Международная панорама
9 августа, 11:57 UTC+3 ТАСС

Им оказался 26-летний мужчина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 августа. Власти Великобритании арестовали в британской столице подозреваемого в причастности к терроризму. Об этом говорится в заявлении лондонской полиции.

"На северо-западе Лондона 8 августа, примерно в 19:30 местного времени (21:30 мск), в соответствии с законом о борьбе с терроризмом был арестован 26-летний мужчина, - говорится в сообщении Скотленд-Ярда. - Он доставлен в полицейский участок на юге мегаполиса".

Задержание проведено силами контртеррористического подразделения столичной полиции. Оружие в операции не применялось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
Движение транспорта после ДТП на Варшавском шоссе восстановлено
5
СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Страна"
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
СМИ: в Косове арестованы шесть россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама