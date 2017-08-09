СМИ: минобороны Индии дополнительно запросило $3 млрд из-за ситуации на границе с Китаем

Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 13:37
FISU: российские легкоатлеты на Универсиаде могли выступить только под нейтральным флагомСпорт 9 августа, 13:29
Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 годаСпорт 9 августа, 13:24
Финансовый директор "Алросы" покидает компаниюЭкономика и бизнес 9 августа, 13:19
Челябинская область расширяет программу переселения граждан из аварийного жильяНовости партнеров 9 августа, 13:12
Погрузка на Октябрьской желдороге за 7 месяцев сократилась на 3%, до 57,4 млн тоннТранспорт 9 августа, 12:58
Российский боксер Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией Main EventsСпорт 9 августа, 12:55
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспортуМеждународная панорама 9 августа, 12:54
Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человекТранспорт 9 августа, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Индии обратилось с просьбой к Минфину срочно выделить дополнительные 200 млрд рупий (около $3 млрд) на модернизацию вооруженных сил и ежедневные расходы в 2017-2018 финансовом году (начинается в Индии 1 апреля - прим. ТАСС).
Как отмечает в газеты Times of India, запрос на дополнительное финансирование сделан на фоне обострения на границе Индии и Китая в районе штата Сикким.
Всего, как отмечает газета, на 2017-2018 финансовый год на модернизацию и расходы Минобороны ранее было выделено $43 млрд. Министерство финансов готово рассмотреть запрос военных о дополнительных средствах в самое короткое время, указывает издание.
Обстановка на границе Китая и Индии остается напряженной с начала июня. Нью-Дели заявляет, что военнослужащие КНР потребовали от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ Сиккима, Бутана и Тибетского автономного района КНР. Пекин полагает, что блиндажи были построены на его территории. В ночь на 6 июня китайцы разрушили эти укрепления, а спустя два дня между солдатами Индии и Китая произошла потасовка, с обеих сторон были пострадавшие.
После инцидента индийские военные остановили строительство дороги в районе Сиккима, которое вели там китайцы. В ответ МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. В частности, внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Нью-Дели немедленно вывести индийские подразделения для возобновления диалога.