СМИ: минобороны Индии дополнительно запросило $3 млрд из-за ситуации на границе с Китаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Индии обратилось с просьбой к Минфину срочно выделить дополнительные 200 млрд рупий (около $3 млрд) на модернизацию вооруженных сил и ежедневные расходы в 2017-2018 финансовом году (начинается в Индии 1 апреля - прим. ТАСС).

Как отмечает в газеты Times of India, запрос на дополнительное финансирование сделан на фоне обострения на границе Индии и Китая в районе штата Сикким.

Всего, как отмечает газета, на 2017-2018 финансовый год на модернизацию и расходы Минобороны ранее было выделено $43 млрд. Министерство финансов готово рассмотреть запрос военных о дополнительных средствах в самое короткое время, указывает издание.

Обстановка на границе Китая и Индии остается напряженной с начала июня. Нью-Дели заявляет, что военнослужащие КНР потребовали от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ Сиккима, Бутана и Тибетского автономного района КНР. Пекин полагает, что блиндажи были построены на его территории. В ночь на 6 июня китайцы разрушили эти укрепления, а спустя два дня между солдатами Индии и Китая произошла потасовка, с обеих сторон были пострадавшие.

После инцидента индийские военные остановили строительство дороги в районе Сиккима, которое вели там китайцы. В ответ МИД Китая выступил с серией заявлений, в которых обвинил индийских военнослужащих во вторжении на китайскую территорию. В частности, внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Нью-Дели немедленно вывести индийские подразделения для возобновления диалога.