Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспорту

Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 13:37
FISU: российские легкоатлеты на Универсиаде могли выступить только под нейтральным флагомСпорт 9 августа, 13:29
Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 годаСпорт 9 августа, 13:24
Финансовый директор "Алросы" покидает компаниюЭкономика и бизнес 9 августа, 13:19
Челябинская область расширяет программу переселения граждан из аварийного жильяНовости партнеров 9 августа, 13:12
Погрузка на Октябрьской желдороге за 7 месяцев сократилась на 3%, до 57,4 млн тоннТранспорт 9 августа, 12:58
Российский боксер Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией Main EventsСпорт 9 августа, 12:55
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспортуМеждународная панорама 9 августа, 12:54
Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человекТранспорт 9 августа, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Соглашение было утверждено украинским правительством 24 марта 2004 года и было разработано Украиной и Россией на основе соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года. В документе стороны договаривались сохранять и развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции, осуществлять ее взаимные поставки, оказывать услуги военного назначения.
При этом соглашение о ВТС запрещает продажу или передачу третьей стороне, в том числе иностранным физическим, юридическим лицам или международным организациям, военной продукции и информации о ней без предварительного согласия их первоначального собственника.
Целью же нового соглашения было установление взаимодействия между сторонами при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны. Под действие этого документа подпадали товары военного назначения, совместно разработанные или модернизированные после 1 января 1992 года.
С конца марта 2014 года Украина приостановила отгрузки в Россию товаров военного назначения, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК.
27 августа того же года Совет национальной безопасности и обороны поручил кабинету министров принять меры по прекращению экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.