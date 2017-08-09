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Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспорту

Международная панорама
9 августа, 12:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, августа. /ТАСС

Документ был разработан Украиной и Россией на основе договора между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года

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Материал из 1 страницы
Здание кабинета министров Украины

Здание кабинета министров Украины

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Соглашение было утверждено украинским правительством 24 марта 2004 года и было разработано Украиной и Россией на основе соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года. В документе стороны договаривались сохранять и развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции, осуществлять ее взаимные поставки, оказывать услуги военного назначения.

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При этом соглашение о ВТС запрещает продажу или передачу третьей стороне, в том числе иностранным физическим, юридическим лицам или международным организациям, военной продукции и информации о ней без предварительного согласия их первоначального собственника.

Целью же нового соглашения было установление взаимодействия между сторонами при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны. Под действие этого документа подпадали товары военного назначения, совместно разработанные или модернизированные после 1 января 1992 года.

С конца марта 2014 года Украина приостановила отгрузки в Россию товаров военного назначения, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК.

27 августа того же года Совет национальной безопасности и обороны поручил кабинету министров принять меры по прекращению экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

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