Украинские военные обстреляли камеру наблюдения ОБСЕ на ДФС

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ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли камеру ОБСЕ, установленную на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), устройство повреждено. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил в среду представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Только что стало известно, что камера ОБСЕ на ДФС, установка которой завершилась чуть более суток назад, уже успела многократно попасть под обстрел украинских силовиков. Устройство получило повреждения", - сказал представитель ДНР.
По его словам, в настоящее время наблюдатели ОБСЕ во главе с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) Александром Хугом осматривают повреждения.
Ранее сообщалось, что в среду Хуг находится с инспекционной поездкой территорий у линии разграничения в окрестностях Ясиноватой и на западной окраине Донецка. Мониторинг обстановки наблюдатели ОБСЕ уже провели на территории насосной станции Южнодонбасского водовода и в поселке Крутая Балка.