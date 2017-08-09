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СБУ завершила обыски в редакции украинского издания "Страна"

Международная панорама
9 августа, 13:15 UTC+3 КИЕВ 9, августа. /ТАСС

По словам адвоката главного редактора "Страны" Елены Лукаш, сотрудники правоохранительных органов не нашли ничего подозрительного

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КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) завершили обыск в редакции украинского издания "Страна", не найдя доказательств по делу о разглашении государственной тайны. Об этом сообщила в среду Елена Лукаш - адвокат главного редактора издания Игоря Гужвы.

"Обыск закончен, ничего не нашли. Государственная тайна больше не в опасности", - написала она в Facebook. По мнению Лукаш, это означает, что "будет новое уголовное дело и новые фантасмагорические подозрения". Сам Гужва, комментируя происходящее, заявил, что это новое сфабрикованное дело и очередная попытка найти основание для новых обысков, устраивать слежку за журналистами а, возможно, это сделано и для того, чтобы "попытаться вновь посадить его в тюрьму".

"У всех журналистов изъяли телефоны, оргтехнику, изымают вообще все, что находится в редакции, то есть пытаются найти хоть какую-то зацепку, чтоб сфабриковать еще новое дело против нас", - отметил он. Сегодняшние обыски, по словам Гужвы, проводились на основании изъятой два месяца назад флешки, которая якобы содержала материалы, составляющие гостайну, при том, что в протоколах изъятия ее нет.

Ранее в 9:00 мск в среду сотрудники службы безопасности начали обыскивать редакцию СМИ и квартиры некоторых сотрудников издания "Страна". В СБУ пояснили, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье о разглашении государственной тайны. По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, сотрудники спецслужбы при осуществлении следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну.

Это уже второй обыск в редакции "Страны" за последние месяцы. Первый произошел 22 июня, в ходе него был задержан Игорь Гужва по подозрению в получении взятки в размере $10 тыс. Позднее суд отпустил его под залог.

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