Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ

ТАСС, 9 августа. Власти Катара объявили в среду о введении упрощенного визового режима для туристов из 80 государств, в том числе России. Об этом сообщается на государственном туристическом портале страны Visit Qatar.

Согласно опубликованному перечню, граждане 33 стран, среди которых ФРГ, Франция и Турция, отныне смогут получить многоразовую визу по прибытии в аэропорт Катара на срок до 180 дней, при этом им будет разрешено пребывать в стране в общей сложности 90 суток. Для списка из 47 государств, среди которых РФ, США, Белоруссия и Украина, въездной документ выдается на 30 дней по прилете в аэропорт с возможностью продления еще на месяц.

О введении упрощенного визового режима для россиян заявили в МВД Катара в конце июня, позднее информацию подтвердили в МИД РФ. В российском ведомстве указали, что граждане России, прибывающие в Доху для получения визы должны иметь при себе действующий загранпаспорт, срок которого заканчивается не менее чем через шесть месяцев с даты въезда, обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы в Катаре, денежные средства в размере $1,5 тыс. (наличными или на банковской карте). Стоимость визы составит 100 риалов ($27,5).

По данным Росстата, за 2016 год Катар посетили 66 тыс. туристов из России.