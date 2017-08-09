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Reuters: власти КНДР освободили отбывавшего пожизненное заключение канадского пастора

Международная панорама
9 августа, 14:02 UTC+3

Лим Хён Су с 2015 года отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность

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Лим Хён Су

Лим Хён Су

© REUTERS/KCNA

ТАСС, 9 августа. Власти КНДР освободили канадского пастора Лим Хён Су, отбывавшего пожизненное заключение по обвинению в подрывной деятельности, сообщило агентство Reuters.

"Лим Хён Су, гражданин Канады, был освобожден по состоянию здоровья в соответствии с решением Верховного суда КНДР 9 августа 2017 года", - говорится в официальном сообщении, распространенном государственным агентство ЦТАК.

В 2015 году канадский протестантский пастор корейского происхождения Лим Хён Су был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность.

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