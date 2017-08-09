Анкара разрешила немецким парламентариям посетить военных на базе в Конье

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БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти Турции разрешили немецким парламентариям посетить военных Бундесвера, расквартированных на базе НАТО в турецкой Конье. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Мы довольны, что есть дата, с которой согласилась Турция, - сказал он. - Есть гарантии, что такой визит может состояться".
Во вторник в североатлантическом альянсе проинформировали, что организацией поездки занимается замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер, однако о реакции Анкары не сообщалось.
Ранее власти в Анкаре отказывали немецким парламентариям посещать немецких военнослужащих - сначала тех, кто дислоцирован в Инджирлике, затем тех, кто несет службу в Конье.
В первом случае правительство ФРГ приняло решение вывести военнослужащих и передислоцировать их в Иорданию. Это было воспринято общественностью и наблюдателями как серьезный удар по немецко-турецким отношениям.