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Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154

Международная панорама
9 августа, 14:58 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 9, августа. /ТАСС

При этом обломки президентского лайнера находятся в России

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Место крушения Ту-154М, 2010 год

Место крушения Ту-154М, 2010 год

© Максим Шеметов/ТАСС

ВАРШАВА, 9 августа. /ТАСС/. Работающая в Польше правительственная подкомиссия по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, заявила об обнаружении на левом крыле лайнера следов взрыва.

Об этом сообщила в среду пресс-служба подкомиссии.

"Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва", - указали в пресс-службе, информируя об итогах последнего заседания подкомиссии, состоявшегося 25 июля.

В сообщении не уточняется, были ли обнаружены следы каких-либо взрывчатых веществ, и не выдвигается предположений, из-за чего мог произойти взрыв.

Между тем обломки Ту-154М находятся в России, и о проведении новых исследований фрагментов фюзеляжа в последнее время ничего не сообщалось.

Крушение и его расследование 

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

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В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.

Версия о взрыве

Эта подкомиссия, подводя в апреле текущего года итоги своей работы, уже заявляла о том, что на борту самолета произошел взрыв. Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили гипотезу о вероятности взрыва на борту, о чем неоднократно заявляла в том числе польская прокуратура.

Бывший глава правительственной комиссии по расследованию авиапроисшествий Мачей Ласек, участвовавший в 2010-2011 годах в выяснении причин трагедии, назвал версию о взрыве пропагандой и "фантазией людей, которые никогда не расследовали авиационных инцидентов".

"Фантазиями без каких-либо доказательств" назвал версию о взрыве на борту Ту-154М и польский астрофизик Павел Артымович. "Настоящие эксперты уже выяснили, что никакого взрыва не было. Мы знаем это из огромного числа источников, главный из которых - регистратор голоса. Это устройство не могло не записать звук взрыва и взрывной волны", - сказал он.

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Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
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