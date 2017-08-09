Трамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо

ТАСС, 9 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ядерный арсенал США на данный момент мощнее, чем когда-либо.

Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

"Мой первый указ в качестве президента был обновить и модернизировать ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - отметил Трамп.

Американский президент также выразил надежду, что этот арсенал никогда не придется применять. "Надеюсь, нам никогда не надо будет использовать эту силу, но никогда не наступит такое время, когда мы не будем самой могущественной страной в мире!" - добавил Трамп.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 августа 2017 г.

Статистика СИПРИ

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), США располагают 6,8 тыс. ядерных боеголовок (1,8 тыс. - развернуты, 2,2 тыс. - на складах), Россия - 7 тыс. (1,95 тыс. и 2,35 тыс. соответственно), Великобритания - 215 (120 и 95), Франция - 300 (280 и 10), Китай - 270 (все не развернуты), Индия - 100-130 (все не развернуты), Пакистан - 100-140 (все не развернуты), Израиль - 80 (все не развернуты).

Также в докладе отмечается, что у КНДР, предположительно, - 10-20 боеголовок (данные не подтверждены в открытых источниках).