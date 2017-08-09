СМИ: боевики убили трех сотрудниц авиабазы США в Афганистане

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ТАСС, 9 августа. Боевики убили в среду трех сотрудниц американской авиабазы в Баграме (около 50 км от Кабула).
В результате атаки еще одна женщина получила ранение, сообщает телеканал Tolo News.
По его информации, нападение произошло около авиабазы после полудня. Женщины работали в отделе обеспечения безопасности.
Нападавшим удалось бежать с места преступления. Другие подробности пока не приводятся. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.
Баграм является крупнейшей авиабазой вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.