В МИД Абхазии назвали "нервной" реакцию Грузии на визит Путина

СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. МИД Абхазии назвал реакцию представителей высшего грузинского руководства на визит главы российского государства Владимира Путина в Абхазию 8 августа достаточно нервной. Об этом говорится в комментарии министерства, распространенном в СМИ.

"В МИД Абхазии обратили внимание на достаточно нервную реакцию представителей высшего грузинского руководства по поводу состоявшегося визита президента России Владимира Путина в Республику Абхазия. Несмотря на многочисленные популистские заявления грузинских политиков, а также их западных покровителей в лице США, ЕС, НАТО и других структур, которые предсказуемо выступили с осуждением визита Владимира Путина в Абхазию, хотели бы заверить все заинтересованные стороны в том, что визит прошел успешно, на высоком межгосударственном уровне, а абхазо-российское стратегическое сотрудничество продолжит динамично развиваться", - подчеркивается в комментарии.

"В отличие от визита вице-президента США Майка Пенса в Грузию, который проходил на фоне стартовавших на прошлой неделе совместных военных учений НАТО в Грузии, несущих в себе реальную угрозу безопасности и стабильности на Южном Кавказе", как отмечает внешнеполитическое ведомство, "визит президента России в Абхазию носил исключительно мирный и созидательный характер, создав дополнительные гарантии для безопасного и поступательного развития Республики Абхазия".

"Республика Абхазия является независимым суверенным государством, самостоятельно выстраивающим взаимоотношения со своими партнерами, невзирая на всяческие попытки Грузии и ее западных партнеров отрицать существующие политические реалии на Южном Кавказе, оставаясь заложниками собственных иллюзий и искаженных представлений", - заявляет МИД Абхазии.

8 августа президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетил Абхазию, где прошли его переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой. Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на 9-ю годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию.