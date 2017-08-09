Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США создают военную базу для борьбы с ИГ на севере Ирака

Международная панорама
9 августа, 19:14 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, августа. /ТАСС

По данным Anadolu Ajansi, военный объект предназначен для проведения операции по освобождению Талль-Афара от экстремистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. США создают военную базу на севере Ирака недалеко от города Талль-Афар, который три года находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в среду Anadolu Ajansı.

По его данным, военный объект предназначен для проведения операции по освобождению Талль-Афара от экстремистов. Строительство базы завершено на 50%, на ней уже находится американская военная бронетехника и военные специалисты.

На данный момент ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов, которые будут оказывать в операции логистическую поддержку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
2
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
3
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
4
Под Ярославлем судья облсуда насмерть сбил женщину
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате
7
"Газпром" увеличил загрузку "Северного потока", не снизив транзит через Украину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама