США создают военную базу для борьбы с ИГ на севере Ирака

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АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. США создают военную базу на севере Ирака недалеко от города Талль-Афар, который три года находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в среду Anadolu Ajansı.
По его данным, военный объект предназначен для проведения операции по освобождению Талль-Афара от экстремистов. Строительство базы завершено на 50%, на ней уже находится американская военная бронетехника и военные специалисты.
На данный момент ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов, которые будут оказывать в операции логистическую поддержку.