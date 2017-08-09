США создают военную базу для борьбы с ИГ на севере Ирака

АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. США создают военную базу на севере Ирака недалеко от города Талль-Афар, который три года находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в среду Anadolu Ajansı.

По его данным, военный объект предназначен для проведения операции по освобождению Талль-Афара от экстремистов. Строительство базы завершено на 50%, на ней уже находится американская военная бронетехника и военные специалисты.

На данный момент ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов, которые будут оказывать в операции логистическую поддержку.