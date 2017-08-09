Глава Пентагона призвал КНДР отказаться от действий, "которые приведут к краху режима"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. КНДР следует отказаться от рассмотрения действий, которые приведут к краху режима и уничтожению народа страны. С таким заявлением выступил в среду министр обороны США Джеймс Мэттис.

"КНДР следует прекратить самоизоляцию и покончить со своим стремлением [заполучить] ядерное оружие. КНДР должна отказаться от любого рассмотрения действий, которые приведут к краху режима и уничтожению его народа", - сказал министр, слова которого приводит телекомпания CNN.

"США и наши союзники продемонстрировали возможности и безоговорочную приверженность защищать нас от атаки. Ким Чен Ыну (лидер КНДР - прим. ТАСС) следует прислушаться к голосу Совбеза ООН и заявлениям правительств всего мира, которые едины во мнении, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности", - сказал глава оборонного ведомства.

"Президент США Дональд Трамп был проинформирован о растущей угрозе в прошлом декабре, и после вступления в должность его первые приказы, которые он мне отдал, были призваны подчеркнуть готовность нашей системы ПРО и ядерных сил... Действия США и в дальнейшем будут превосходить действия северокорейского режима, и [КНДР] проиграет любую гонку вооружений или конфликт, которые она инициирует", - заключил Мэттис.

Во вторник Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.