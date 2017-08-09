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Захарченко заявил, что Малороссии не будет

Международная панорама
9 августа, 20:56 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 9, августа. /ТАСС

При этом глава ДНР отметил, что cама идея переформатирования Украины получила широкую поддержку

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Глава ДНР Александр Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко

© ТАСС

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Большой интерес общественности к переучреждению Украины подтверждает актуальность этой темы, однако название "Малороссия" не получило широкой поддержки. Об этом в среду заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

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"Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку, - приводит слова главы ДНР Донецкое агентство новостей. - Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение".

При этом Захарченко отметил, что поступило много интересных предложений и комментариев, "что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря".

Глава республики также подчеркнул, что нынешняя политика действующих властей Украины ставит дальнейшее существование страны под угрозу. "Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", - указал он.

Ранее Захарченко заявлял, что окончательные решения относительно возможности создания нового государственного образования в составе Донбасса и регионов Украины не приняты, вопрос о Малороссии был только предложением. Эта идея будет обсуждаться в рамках широкой общественной дискуссии.

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Персоны
Захарченко, Александр Владимирович
Темы
Кризис на Украине
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