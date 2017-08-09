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NYT: Трамп сымпровизировал свое заявление по КНДР, не предупредив помощников

Международная панорама
9 августа, 21:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, августа. /ТАСС

Как отмечают источники газеты, президент США был разозлен новостью о том, что КНДР удалось произвести миниатюрные ядерные боеголовки для своих ракет

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НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР, застав их своими словами врасплох. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The New York Times (NYT).

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Новый виток напряженности между США и КНДР

По данным ее источников, близких к Трампу, президент полностью сымпровизировал свое заявление по КНДР. В нем он пригрозил Пхеньяну "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", если КНДР продолжит угрожать Соединенным Штатам. Эти слова хозяин Белого дома произнес во вторник перед брифингом для журналистов, организованном на территории его гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где Трамп проводит свой отпуск.

По данным NYT, президент не обсуждал со своими помощниками, что именно он собирается сказать во время встречи с журналистами, которая была посвящена совсем другой теме - борьбе с наркоманией. Советники Трампа ожидали, что репортеры будут задавать на данном брифинге вопросы, посвященные ситуации с КНДР, однако не знали, что американский лидер сам выступит с заявлением, причем в таких жестких тонах.

Как отмечают источники NYT, Трамп был разозлен новостью о том, что КНДР удалось произвести миниатюрные ядерные боеголовки для своих ракет. Материал об этом за несколько часов до брифинга опубликовала газета The Washington Post. NYT пишет, что помощники президента расходятся относительно того, какой подход США должны применять по отношению к Пхеньяну, однако никто в окружении Трампа не советовал ему употреблять такие слова, как "огонь и ярость". Среди тех, кого удивили слова Трампа, издание называет, в частности, отставного генерала Джона Келли, занимающего пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Ранее в среду агентство КНДР ЦТАК заявило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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