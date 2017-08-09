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Белый дом пояснил, что жесткое заявление Трампа посылает недвусмысленный сигнал КНДР

Международная панорама
9 августа, 21:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, августа. /ТАСС

Президент США во вторник заявил, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал"

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ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он обещал ответить "невиданным огнем и яростью" на новые угрозы Пхеньяна в адрес Вашингтона, было подготовлено им самим и представляет собой недвусмысленный сигнал КНДР. Такой ответ дала в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на просьбу журналистов прокомментировать сделанное 8 августа заявление американского лидера.

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"Генерал [руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон] Келли и другие члены Совета национальной безопасности (СНБ) были в курсе тона этого заявления президента до того, как он его озвучил. Это были его слова", - сказала она. По ее словам, Келли "и другие члены СНБ были в курсе того, что президент планирует отреагировать убедительным и неоднозначным сигналом на угрозы со стороны Северной Кореи вслед за санкциями".

Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР.

Вслед за этим во вторник северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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