Глава МИД ФРГ сравнил конфликт вокруг КНДР с ситуацией перед Первой мировой войной

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сравнил конфликт вокруг КНДР с ситуацией перед Первой мировой войной и выразил озабоченность в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Пхеньяна.

"Такая риторика является поводом для беспокойства и опасений, что мы, как и во времена Первой мировой войны, подобно лунатикам ввяжемся в войну", - приводит в среду агентство DPA слова министра, который находится с визитом в Уганде. "Только в этот раз в войну, которая при наличии сомнений будет вестись посредством атомного оружия", - заметил Габриэль.

По его мнению, не следует реагировать на угрозы КНДР "такой же агрессивной риторикой". Комментируя заявления Трампа, глава МИД ФРГ указал на то, что президент США "отвечает в той же манере, как до сих пор делал северокорейский лидер". "Я могу только надеяться, что в США возобладает мнение тех, кто принимается за решение сложных вопросов, сохраняя холодную голову, а не проявляя эмоции и агрессию, что мы наблюдали вчера", - подытожил Габриэль.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.