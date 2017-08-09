Госдепартамент: Лавров и Тиллерсон договорились искать сферы сотрудничества

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Маниле в конце прошлой недели условились продолжать искать сферы, где обе страны могли бы взаимодействовать. С таким утверждением в среду на регулярном брифинге для журналистов выступила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь провел встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым во время его последней зарубежной поездки. Хотя доверие [между США и Россией] все еще на низком уровне, госсекретарь после встречи с министром Лавровым в Маниле согласился, что они должны продолжать искать сферы согласия, где наши страны могут работать вместе", - сказала Науэрт, выделив в качестве примера Сирию. "Это место, где мы можем работать вместе, стараться выстраивать доверие", - указала она.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнула, что там, где взгляды Москвы и Вашингтона не совпадают, "Соединенные Штаты продолжат отстаивать свои принципы и политику".

Науэрт также повторила, что решение Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий вызывает сожаление. "Возникает вопрос насчет намерений России построить хорошие отношения с Соединенными Штатами", - считает Науэрт. Она не стала давать детальных комментариев насчет объявления Тиллерсона об ответе со стороны США, который должен последовать к 1 сентября. "Я не думаю, что она [дата] была выбрана случайно", - заметила она.

Ранее МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.