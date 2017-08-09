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Глава МИД ФРГ: РФ и КНР должны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

Международная панорама
9 августа, 23:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, августа. /ТАСС

Зигмар Габриэль подчеркнул, что "военным путем не найти решение, вооруженный конфликт лишь приведет к большому числу жертв"

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БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль надеется, что Россия и Китай будут соблюдать санкционный режим в отношении КНДР. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ZDF.

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"Важно, чтобы Россия и Китай соблюдали санкции. Мы настойчиво призываем их к этому", - сказал Габриэль.

Министр подчеркнул, что "военным путем не найти решение, вооруженный конфликт лишь приведет к большому числу жертв". "Никто не в состоянии уничтожить все оружие, которое есть у КНДР", - добавил глава МИД ФРГ.

Он напомнил, что "госсекретарь Рекс Тиллерсон в начале нахождения на своем посту заявлял, что цель США - денуклеаризация Корейского полуострова, а не смена режима". Габриэль предположил, что "с точки зрения Китая, России и Северной Кореи это могло быть недостаточно ясно выражено". "Мы должны продолжать работать над этим", - подчеркнул он.

"Конфликт может обостриться и закончиться вооруженным противостоянием", - предупредил германский министр. Ранее в среду он сравнил конфликт вокруг КНДР с ситуацией перед Первой мировой войной.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Габриэль, Зигмар
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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