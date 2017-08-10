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СМИ: Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДР

Международная панорама
10 августа, 3:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, августа. /ТАСС

По сведениям телеканала, приоритетными целями Пентагона станут площадки КНДР для запуска ракет, испытательные комплексы и вспомогательные здания

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Здание Пентагона

Здание Пентагона

© ndy Dunaway/USAF via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США разработало план упреждающего удара по примерно двум десяткам военным объектам КНДР с применением бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщил в среду американский телеканал NBC.

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По сведениям его источников из числа военных, использование указанных военных самолетов является ключевым элементом плана. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся шесть этих машин. С конца мая бомбардировщики были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара. Последний состоялся 7 августа.

По сведениям телеканала, в Пентагоне полагают, что если США действительно попытаются нанести удар по КНДР, то в операции будут применены спутники, беспилотные летательные аппараты, истребители и самолеты-разведчики. Приоритетными целями станут около двух десятков площадок для запуска ракет, испытательных комплексов и вспомогательных зданий. По словам источников NBC, американская разведка уверена, что обладает точной информацией о расположении указанных объектов, часть данных была получены при анализе информации о недавних ракетных испытаниях КНДР. У Пентагона есть иные планы на этот случай.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР.

Вслед за этим во вторник агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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