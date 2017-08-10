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CNN: сотрудники посольства США на Кубе подверглись "акустическим атакам"

Международная панорама
10 августа, 4:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, августа. /ТАСС

Источники Госдепа утверждают, что не менее двух работников работники дипмиссии могут потерять слух

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Несколько сотрудников посольства США в Гаване поверглись воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNN.

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По версии его источников в Госдепартаменте, не менее двух работников дипломатической миссии были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключается, что они потеряют слух. В публикации CNN произошедшее называют "акустическими атаками". Кого именно американская сторона считает ответственными за них, не уточняется.

Как утверждает телеканал, у данных сотрудников посольства с конца 2016 года стали проявляться симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при сотрясении мозга. Госдепартамент США в течение нескольких месяцев обращал внимание кубинских властей на данную ситуацию и направил в Гавану врача, однако он не смог определить причины происходящего.

"Это может быть довольно серьезно, - приводит телеканал слова одного из источников. - Мы взаимодействовали с кубинцами с тем, чтобы разобраться, что происходит. Они настаивают, что не знают, но это все вызывает опасения и тревогу". К расследованию уже подключили ФБР.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов в среду заявила, что внешнеполитическое ведомство США в мае попросило двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне покинуть страну и вернуться на родину после "инцидентов", случившихся на Кубе с американскими дипломатами в конце 2016 года. Науэрт не уточнила, о каких именно ситуациях шла речь, она лишь сказала, что они "привели к различным физическим симптомам". Источники CNN уточнили, что кубинским дипломатам могут разрешить вернуться в США в случае, если "ситуация разрешится".

США и Куба нормализовали свои отношения летом 2015 года. По мнению предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял президент-демократ Барак Обама, политика изоляции острова не сработала. До того момента в столицах обеих стран работали лишь секции интересов, но затем полноценное дипломатическое присутствие было восстановлено.

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