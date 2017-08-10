МИД Венесуэлы осудил расширение санкций со стороны США

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ТАСС, 10 августа. Венесуэла отказывается признавать санкции США в отношении своих граждан. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.
Ранее в тот же день министерство финансов США расширило санкционные списки по этой стране. В них были добавлены восемь человек, в том числе шесть членов избранной 30 июля Конституционной ассамблеи (КА), включая Адана Чавеса, брата экс-президента Уго Чавеса.
"Мы полностью отвергаем эту агрессию американской империи, ее правительства, и мы не признаем никаких санкций против Боливарианской Республики Венесуэла", - сказал Арреаса в эфире телеканала "Venezolana de Televisión". По мнению министра, такое поведение США свидетельствует о неуважении к внутренним делам Венесуэлы и суверенитету других государств.
КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, начала работу на прошлой неделе. Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.