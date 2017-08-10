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МИД Греции обвинил во лжи газету Financial Times

Международная панорама
10 августа, 5:02 UTC+3 ТАСС

Такое заявление министерство сделало в связи с материалом издания о главе МИД Никосе Котзиасе и его иске против журнала Athens Review of Books

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Материал из 1 страницы
Никос Котзиас

Никос Котзиас

© EPA/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 10 августа. МИД Греции обвинил в "клевете и лжи" газету Financial Times в связи с публикацией о главе МИД страны Никосе Котзиасе и заявил, что газета "нарушила правила журналистской этики". Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Греции.

"Статья содержит беспрецедентную ложь и дискредитирует греческое правительство", - приводит газета строки заявления. Как отмечает издание, в заявлении говорится, что ни одно утверждение автора не подкреплено доказательствами. Также в заявлении отметили, что ранее газета получила официальное письмо от адвоката Котзиаса о статье, которая готовилась к публикации. Также ведомство назвало ложным утверждение автора о том, что Котзиас "отказался от комментариев".

По их мнению, автор статьи "преследует свои интересы" и "принимает все аргументы противников правительства, хотя они "были отвергнуты судами всех уровней".

Публикация в Financial Times посвящена иску Никоса Котзиаса, который он подал в 2010 году против журнала Athens Review of Books. Тогда Котзиас обвинил издание в клевете и потребовал возмещения ущерба. Греческий суд удовлетворил иск, выплатив Котзиасу €22 тыс. и заморозив банковские активы издания. По мнению автора статьи, подобное решение суда говорит о том, что правительство Греции препятствует независимости правосудия.

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