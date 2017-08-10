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Бывший мэр китайского города Чаочжоу обвинен в получении взяток

Международная панорама
10 августа, 6:14 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 10, августа. /ТАСС

В заявлении Верховной народной прокуратуры КНР не уточняется, о какой сумме идет речь

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ТАСС, 10 августа. Бывшему мэру китайского города Чаочжоу в южной провинции Гуандун Лу Чуньцзе предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Верховной народной прокуратуры КНР.

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Бывший чиновник, занимавший ранее различные руководящие должности в провинции, обвиняется в получении взяток во время исполнения служебных обязанностей и использовании служебного положения в личных интересах. В кратком сообщении Верховной народной прокуратуры КНР не уточняется, о какой сумме идет речь. Против Лу Чуньцзе возбуждено уголовное дело, а все соответствующие материалы переданы в суд.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились постов и были отправлены за решетку.

Согласно данным Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, в первые шесть месяцев 2017 года за дисциплинарные нарушения были наказаны 210 тыс. чиновников разного уровня, а в 2016 году их было 415 тыс.

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