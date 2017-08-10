Глава МИД Австралии считает новую резолюцию СБ ООН эффективным механизмом сдерживания КНДР

СИДНЕЙ, 10 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп считает, что одобренная на прошлой неделе Советом Безопасности ООН резолюция, ужесточающая санкции в отношении КНДР, окажется действенным механизмом "сдерживания провокационной политики [Пхеньяна]".

"Если Северной Корее позволить безнаказанно продолжать политику, прямо нарушающую резолюции СБ ООН и мировой правопорядок, то это обернется катастрофой, - предупредила глава австралийского МИД в четверг в интервью телекомпании Sky News. - В конце прошлой недели произошел прорыв, когда Россия и Китай присоединились к другим членам Совета Безопасности ООН, что позволило принять самый жесткий и всеобъемлющий пакет санкций в отношении Северной Кореи. Я считаю, что международное сообщество сумеет сдержать Северную Корею, если сохранит решимость выполнять эти санкции".

"Если предположить, что они [КНДР] способны нанести ракетный удар по территории США, то это означает, что они могут нанести удар по любой другой стране региона, включая Австралию", - признала министр. "Однако Австралия не является главной мишенью для Северной Кореи, и я не могу представить себе сценария, по которому мы станем такой мишенью, - уточнила Бишоп - Наша политика остается неизменной - мы будем продолжать оказывать максимальное дипломатическое и экономическое давление [на Пхеньян]".

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.