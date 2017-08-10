Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Воздушно-космические силы (ВКС) России имели полное право на выполнение наблюдательного полета над столицей США в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Это подтвердил корреспонденту ТАСС сотрудник Агентства по сокращению угрозы при министерстве обороны США.

Как заявил официальный представитель, "Договор предусматривает наблюдение за всей территорией стран - участниц". "Вашингтон, [федеральный] округ Колумбия, не исключен из-под действия этого требования", - признал сотрудник Пентагона. По его словам, ДОН "позволяет государствам - участникам вести наблюдение за всей территорией друг друга". При этом "страны - участницы получают заблаговременное уведомление о предстоящей наблюдательной миссии", отметил представитель минобороны США.

Со своей стороны руководитель пресс-службы Агентства по сокращению угрозы при Пентагоне Дэниел Гэффни отказался уточнить в беседе с корреспондентом ТАСС маршрут нынешней российской наблюдательной миссии, сославшись на положения ДОН. "В соответствии с Договором мы не можем подтверждать какие бы то ни было места [полетов], пока миссия не завершится. Типовая миссия состоит из нескольких сегментов (полетов), которые происходят на протяжении нескольких дней. Когда миссия завершается, мы по вашему запросу можем подтвердить [ее] конкретные места [ведения наблюдений]", - пояснил Гэффни.

Согласно данным американских средств массовой информации, самолет Ту-154М ВКС России в ходе очередного наблюдательного полета в рамках ДОН находился в среду на высоте порядка 1,1 тыс. м над Вашингтоном и его окрестностями. Это воздушное судно, оснащенное камерами наблюдения, по сведениям местной прессы, пролетело над Пентагоном, ЦРУ, Белым домом и Конгрессом США, а также некоторыми другими американскими правительственными объектами.