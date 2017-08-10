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Генштаб Киргизии: предоставленные Россией самолеты помогут в выполнении боевых задач

Международная панорама
10 августа, 7:49 UTC+3 КАНТ /Киргизия/ 10, августа. /ТАСС

Начальник Генерального штаба отметил высокий уровень сложившихся отношений между Россией и Киргизией

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КАНТ /Киргизия/, 10 августа. /ТАСС/. Предоставленные российской стороной военно-транспортные самолеты Ан-26 помогут вооруженным силам Киргизии в выполнении боевых задач. Об этом заявил в четверг во время церемонии передачи двух самолетов Ан-26 киргизской стороне на российской авиабазе в городе Кант начальник Генерального штаба ВС Киргизии Райимберди Дуйшенбиев.

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"С помощью данных самолетов наши вооруженные силы смогут обеспечивать доставку грузов, личного состава, а также его десантирование", - сказал он. По его словам, сотрудничество в военно-технической сфере между двумя странами "отличается насыщенностью и многогранностью".

"Передача самолетов стала возможной из-за высокого уровня сложившихся между нашими государствами отношений", - считает Дуйшенбиев. Как он считает, особым направлением сотрудничества является нахождение на территории Киргизии военной базы России, в том числе авиабазы в Канте. "Мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить ее жизнедеятельность", - заверил начальник Генштаба, при этом отметив, что Киргизия продолжит укреплять сотрудничество с Россией в оборонной сфере в рамках международных организаций, включая ОДКБ и ШОС.

На территории российской авиабазы в Канте в четверг состоялась церемония передачи киргизским вооруженным силам двух военно-транспортных самолетов Ан-26 и Авиационной технико-эксплуатационной части, в которой киргизская сторона в будущем сможет обслуживать и ремонтировать свои военные самолеты.

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