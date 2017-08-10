Сеул считает, что КНДР пытается посеять рознь между Южной Кореей и США

СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Цель устных нападок Пхеньяна на Вашингтон - сплотить граждан КНДР перед лицом внешней угрозы, обострить обстановку на Корейском полуострове и посеять рознь между Южной Кореей и США, играя на их противоречиях. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге представитель администрации президента Республики Корея.

"На Корейском полуострове нет кризисной ситуации, а действия Пхеньяна - это реакция на резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую дополнительные санкции в его отношении", - заметил чиновник. Представитель администрации южнокорейского президента вновь призвал КНДР "прислушаться к разумным предложениям Сеула и улучшить межкорейские отношения".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

По данным американского канала NBC, Министерство обороны США разработало план упреждающего удара по примерно двум десяткам военным объектам КНДР с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся шесть этих машин. С конца мая они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара.

Вслед за этим агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен. План предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.