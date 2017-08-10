Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сеул считает, что КНДР пытается посеять рознь между Южной Кореей и США

Международная панорама
10 августа, 8:12 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 10, августа. /ТАСС

Представитель администрации президента Республики Корея заявил, что на полуострове нет кризисной ситуации, а действия Пхеньяна - это реакция на резолюцию Совбеза ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Цель устных нападок Пхеньяна на Вашингтон - сплотить граждан КНДР перед лицом внешней угрозы, обострить обстановку на Корейском полуострове и посеять рознь между Южной Кореей и США, играя на их противоречиях. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге представитель администрации президента Республики Корея.

Смотрите также
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Ракетная программа КНДР. Досье

"На Корейском полуострове нет кризисной ситуации, а действия Пхеньяна - это реакция на резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую дополнительные санкции в его отношении", - заметил чиновник. Представитель администрации южнокорейского президента вновь призвал КНДР "прислушаться к разумным предложениям Сеула и улучшить межкорейские отношения".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

По данным американского канала NBC, Министерство обороны США разработало план упреждающего удара по примерно двум десяткам военным объектам КНДР с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся шесть этих машин. С конца мая они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара.

Вслед за этим агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен. План предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном
2
Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушен
3
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили
7
СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама