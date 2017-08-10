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Сирийская оппозиция опровергла отставку главы Высшего комитета по переговорам

Международная панорама
10 августа, 10:44 UTC+3 ТАСС

Ранее появилась информация о том, что Рияд Хиджаб сообщил о намерении уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем

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ТАСС, 10 августа. Сирийская оппозиция, сгруппировавшаяся вокруг "эр-риядской платформы", опровергла в четверг сообщения об отставке верховного координатора Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияда Хиджаба. Соответствующее заявление телеканалу "Аль-Арабия" сделал член руководства Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Наср аль-Харири.

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По его словам, Хиджаб "остается руководителем ВКП и не покидал свой пост". "Появившаяся на этот счет информация не соответствует действительности", - сказал аль-Харири.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" передал со ссылкой на источники в ВКП в Женеве, что Хиджаб встречался два дня назад с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром и сообщил ему о намерении уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем. В оппозиционных кругах вероятным преемником Хиджаба назвали лидера движения "Аль-Гадд" Ахмеда аль-Джарбу (бывший глава НКОРС), который сыграл важную роль в выработке соглашений о зонах деэскалации в Восточной Гуте под Дамаском и на севере Хомса.

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На 15 августа в Эр-Рияде запланировано проведение объединительной конференции сирийской оппозиции. Как подтвердил аль-Харири, приглашения прибыть в столицу Саудовской Аравии направлены представителям "каирской" и "московской" групп оппозиции, которые вместе с ВКП участвуют в межсирийских переговорах в Женеве под эгидой спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры. Их восьмой раунд намечен на начало сентября. Оппозиционеры рассчитывают выработать к этому времени общую платформу переговоров с правительственной делегацией.

ВКП был создан в декабре 2015 года. В него входят представители НКОРС (базирующейся в Стамбуле крупнейшей зарубежной группировки) и Национального координационного комитета (ведущей фракции внутренней оппозиции), а также вооруженных формирований.

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