Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируется

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Российский самолет Ту-154М пролетел над американской столицей, штаб-квартирами ЦРУ и Министерства обороны США, а также над Белым домом. При этом самолеты-разведчики США имеют такое же право пролетать над Кремлем в рамках Договора по открытому небу (ДОН). О том, что это за договор, для чего он нужен и какие обязательства берут на себя его подписанты — в материале ТАСС.
Договор по открытому небу — международный документ, вступивший в силу в 2002 году. Он регламентирует режим наблюдения полетов над территорией стран-подписантов. Участники ДОН совершают полеты над территориями друг друга с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.
Участниками этого договора являются 34 страны, в том числе Россия, США, Великобритания, Франция и Германия.
Каждая страна-подписант имеет определенную квоту на количество наблюдательных полетов в год. Наибольшая квота — 42 полета — у США и России с Белоруссией (оба государства решили объединиться в одну группу в рамках ДОН).
При этом "потратить" все полеты на одно государство нельзя.
В рамках договора страны могут использовать специальные самолеты, оборудованные наблюдательной техникой, чтобы совершать полеты над всей территорией другого государства-подписанта.
Да. Как сообщил ТАСС сотрудник Агентства по сокращению угрозы при министерстве обороны США, Вашингтон и округ Колумбия из ДОН не исключены.
В самом договоре говорится, что план наблюдательной миссии "может предусматривать наблюдательный полет, который позволяет проводить наблюдение любой точки на всей территории" наблюдаемой стороны.
Да, причем весьма существенные. Вот самые важные из них:
Александр Мосесов