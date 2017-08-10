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Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируется

Международная панорама
10 августа, 13:00 UTC+3

Самолет ВКС России совершил согласованный наблюдательный полет над стратегически важными объектами США, вызвав переполох в американских СМИ

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Штаб-квартира Министерства обороны США

Штаб-квартира Министерства обороны США

© REUTERS/Jason Reed

Российский самолет Ту-154М пролетел над американской столицей, штаб-квартирами ЦРУ и Министерства обороны США, а также над Белым домом. При этом самолеты-разведчики США имеют такое же право пролетать над Кремлем в рамках Договора по открытому небу (ДОН). О том, что это за договор, для чего он нужен и какие обязательства берут на себя его подписанты — в материале ТАСС.

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Что это за договор и зачем он нужен?

Договор по открытому небу — международный документ, вступивший в силу в 2002 году. Он регламентирует режим наблюдения полетов над территорией стран-подписантов. Участники ДОН совершают полеты над территориями друг друга с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Участниками этого договора являются 34 страны, в том числе Россия, США, Великобритания, Франция и Германия.

Каждая страна-подписант имеет определенную квоту на количество наблюдательных полетов в год. Наибольшая квота — 42 полета — у США и России с Белоруссией (оба государства решили объединиться в одну группу в рамках ДОН).

При этом "потратить" все полеты на одно государство нельзя.

В рамках договора страны могут использовать специальные самолеты, оборудованные наблюдательной техникой, чтобы совершать полеты над всей территорией другого государства-подписанта.

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Прямо над всей?

Да. Как сообщил ТАСС сотрудник Агентства по сокращению угрозы при министерстве обороны США, Вашингтон и округ Колумбия из ДОН не исключены.

В самом договоре говорится, что план наблюдательной миссии "может предусматривать наблюдательный полет, который позволяет проводить наблюдение любой точки на всей территории" наблюдаемой стороны.

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Есть ли какие-то ограничения?

Да, причем весьма существенные. Вот самые важные из них:

  • строго регламентируется техника, устанавливающаяся на самолеты, участвующие в наблюдательных полетах (скорость записи данных, разрешающая способность фототехники, и.т.д.);
  • к полетам допускаются исключительно "невооруженные самолеты с фиксированным крылом";
  • на борту самолета, совершающего полет, должны находиться также наблюдатели той страны, где проводится проверка;
  • маршрут полета должен быть заранее согласован с наблюдаемой стороной;
  • визуальная информация, собранная самолетом-наблюдателем, должна быть обязательно передана наблюдаемой стороне;
  • применение маскировки самолетам-наблюдателям строго запрещено.

Александр Мосесов

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