Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируется

Что это за договор и зачем он нужен?

Договор по открытому небу — международный документ, вступивший в силу в 2002 году. Он регламентирует режим наблюдения полетов над территорией стран-подписантов. Участники ДОН совершают полеты над территориями друг друга с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Участниками этого договора являются 34 страны, в том числе Россия, США, Великобритания, Франция и Германия.

Каждая страна-подписант имеет определенную квоту на количество наблюдательных полетов в год. Наибольшая квота — 42 полета — у США и России с Белоруссией (оба государства решили объединиться в одну группу в рамках ДОН).

При этом "потратить" все полеты на одно государство нельзя.

В рамках договора страны могут использовать специальные самолеты, оборудованные наблюдательной техникой, чтобы совершать полеты над всей территорией другого государства-подписанта.