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Команда Израиля желает провести конкурс "Полевая кухня" в следующем году в своей стране

Международная панорама
10 августа, 12:57 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 10, августа. / ТАСС

Победу в соревновании в этом году одержала Россия, второе и третье места заняли Белоруссия и Азербайджан

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Израильская команда, участвовавшая в международном конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр - 2017, выразила пожелание, чтобы в 2018 году он был проведен в Израиле.

"Теперь, когда мы приняли участие в этом конкурсе в России, мы хотим провести соревнования по кулинарному мастерству в нашей стране, и я приглашаю всех вас принять в них участие", - сказала в четверг судья конкурса от Израиля майор Эдри Яфит на торжественной церемонии его закрытия.

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"Для меня как для женщины - командира военной команды, впервые представляющей Государство Израиль на международном конкурсе "Полевая кухня", очень важно отметить, что этот конкурс является своего рода нитью сплочения всех участников. Мы приобрели новых друзей и будем рады принять участие в конкурсе в следующем году", - добавила она.

Израильский майор поблагодарила всех, кто принимал участие как в организации конкурса, так и в самих соревнованиях, за проведение данного мероприятия на высшем уровне.

В конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр - 2017 принимали участие команды шести стран: России, Азербайджана, Белоруссии, Израиля, Монголии и Сербии, всего на старт соревнований вышли 45 участников. На конкурс были направлены наблюдатели от семи государств: Узбекистана, Индии, Алжира, Таиланда, Франции, Индонезии, Сингапура. Победу на нем одержала команда России, второе и третье места заняли Белоруссия и Азербайджан соответственно.

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