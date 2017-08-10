На Хоккайдо начались учения Японии и США с возможным участием конвертопланов Osprey

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Военные учения Японии и США начались в четверг на северном японском острове Хоккайдо. Об этом объявило министерство обороны Японии.

Отмечается, что учения продлятся до 28 августа и в них, скорее всего, примут участие американские конвертопланы MV-22 Osprey, несмотря на опасения японской стороны после недавнего инцидента у берегов Австралии. Подчеркивается, однако, что в первом дне учений MV-22 Osprey участия не принимают.

5 августа у восточного побережья Австралии потерпел крушение конвертоплан MV-22 Osprey - летательный аппарат с поворачивающимися двигателями, обладающий качествами турбовинтового самолета и вертолета. На его борту находились 26 человек, из них были спасены 23, еще трое погибли.

Обломки разбившегося конвертоплана обнаружены, обстоятельства инцидента выясняются. MV-22 был приписан к третьему экспедиционному корпусу морской пехоты США, базирующемуся на японском острове Окинава.

Размещение MV-22 Osprey на Окинаве уже несколько лет вызывает протесты у японского населения, поскольку с ними неоднократно происходили инциденты. Так, в 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с этой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец.