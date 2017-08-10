Бывший постпред Украины при ООН Сергеев будет допрошен в суде по делу Януковича

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КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева, рассматривающий дело о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича, допросит бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева на следующем заседании. Об этом в четверг сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.
"В деле объявляется перерыв до 14 часов 15 августа", - сказал он. Судья выразил просьбу к сторонам подготовиться к допросу свидетеля - бывшего постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева на следующем заседании 15 августа.
В ходе заседания в четверг суд изучал видео и письменные доказательства стороны обвинения по делу, в частности, связанные с обращением Януковича к руководству РФ с просьбой ввести войска на Украину.
Интересы Януковича в суде представляет адвокат Виталий Мешечек, назначенный бывшему украинскому лидеру государством.
Янукович уверен, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".