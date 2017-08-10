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Два ключевых сотрудника аппарата постпреда США при ООН подали в отставку

Международная панорама
10 августа, 15:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, августа. /ТАСС

Речь идет о руководителе аппарата сотрудников Стивене Гроувсе и директоре по коммуникациям Джонатане Уотчеле

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ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Два ключевых сотрудника аппарата нынешнего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли - руководитель аппарата сотрудников Стивен Гроувс и директор по коммуникациям Джонатан Уотчел - покинули свои посты. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, уход двух наиболее значимых сотрудников может оказаться серьезной проблемой для постпредства США на фоне обострившейся ситуация вокруг КНДР.

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